نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوري بكر تحت نيران الانتقادات بسبب "المداح 5" وتصريحات "تريند العمرة"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا تزال الفنانة جوري بكر حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعرضها لسيل من الانتقادات بسبب إطلالتها في البوستر الرسمي لمسلسل "المداح 5"، حيث ظهرت بشخصية الشيطانة بمكياج كامل وأحمر شفاه بارز، وهو ما اعتبره البعض غير متناسب مع طبيعة الدور، مشيرين إلى أن ظهور الشياطين في الأعمال الفنية عادة ما يكون بملامح أكثر رعبًا أو تشويشًا بعيدًا عن المظهر الجمالي.

وانقسم الجمهور بين من دافع عن جوري، مؤكدين أن الشكل النهائي للشخصية قد يكون مختلفًا في سياق أحداث المسلسل، وبين من رأى أن الاختيار البصري لم يتوافق مع التوقعات الخاصة بدور الشيطانة.

جدل حول تصريحاتها بشأن "تريند العمرة"

لم يكن هذا الجدل هو الأول الذي تواجهه جوري بكر مؤخرًا، فقد سبق أن أثارت موجة من الغضب والانتقادات بسبب تصريحاتها عن ما أسمته "تريند العمرة" بين الفنانين، حيث أعربت عن استيائها من مشاركة البعض صورهم أثناء أداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أن الأمر أصبح وسيلة للظهور الإعلامي أكثر منه لحظة روحانية خاصة.

وكتبت جوري عبر خاصية "القصص المصورة" على حسابها في إنستغرام:

"عارفة إن اللي هقوله هيزعّل ناس كتير، بس اللهم عمرة يا رب، لكن تريند العمرة ده بقى شيء مقزّز بالنسبة لي ولمجموعة معينة من الناس."

وأضافت بلهجة أكثر حدة:

"اللي رايحة بظوافرها وبرانداتها ومجوهراتها... هو في إيه بجد؟ الموضوع بقى مستفز جدًا، شبع بعد جوع وفشخرة كذابة، وعلى نياتكم ترزقون."

هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض رأيًا جريئًا في مواجهة ظاهرة أصبحت متكررة، بينما رأى آخرون أنها تعدٍ على حرية الأشخاص في مشاركة لحظاتهم الروحانية بالطريقة التي يرونها مناسبة.

المداح 5... استمرار للنجاح أم مغامرة جديدة؟

يعتبر مسلسل "المداح" أحد أنجح الأعمال الدرامية خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانًا بارزًا بين المسلسلات الرمضانية التي تتناول الجانب الروحاني والصراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم:حمادة هلال، غادة عادل،

خالد سرحان،دنيا عبد العزيز،حنان سليمان، هبة مجدي، أحمد خالد صالح،

خالد الصاوي

المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ويعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان المقبل، حيث يأمل صناع العمل في تقديم حبكة أكثر تشويقًا وأحداثًا متجددة تواكب تطلعات الجمهور.

فهل ستنجح جوري بكر في إقناع المشاهدين بشخصية الشيطانة رغم الانتقادات؟ وهل ستتراجع عن موقفها من "تريند العمرة" أم ستظل ثابتة على رأيها؟ الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن الإجابات.