"حكيم باشا" يشعل مواقع التواصل.. مصطفى شعبان يتحدى نفسه بشخصية صعيدية لأول مرة

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدر هاشتاجا "مصطفى شعبان" و"حكيم باشا" قوائم التريند على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسل "حكيم باشا"، المنتظر عرضه في موسم رمضان 2025 العمل، الذي يجمع بين الدراما الصعيدية والإثارة،

أثار ضجة واسعة بين الجمهور، حيث أشاد المتابعون بأجوائه المشوقة، مشيرين إلى أن مصطفى شعبان يخوض مغامرة جديدة ومختلفة بتقديمه شخصية صعيدية لأول مرة في مشواره الفني.

تفاعل كبير وإشادة جماهيرية

منذ اللحظات الأولى لطرح البرومو، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع العمل، معربين عن حماسهم لمشاهدة مصطفى شعبان في هذا اللون الجديد عليه. وانهالت التعليقات التي أكدت أن "حكيم باشا" يحمل ملامح درامية قوية، وأن الشخصية الصعيدية التي يجسدها شعبان ستكون من أبرز مفاجآت الموسم.

قصة مشوقة تغوص في عالم تجارة الآثار

المسلسل، الذي يدور في إطار من التشويق والإثارة، يسلط الضوء على عالم تجارة الآثار في الصعيد، وهو موضوع لم يتم تناوله بهذه الصورة العميقة من قبل في الدراما المصرية. ويقدم العمل توليفة درامية غنية تجمع بين الأكشن والصراعات الإنسانية، مما يجعله أحد أكثر المسلسلات المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

نخبة من النجوم أمام وخلف الكاميرا

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان، نخبة من النجوم، منهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، الذي يتعاون للمرة الثالثة مع مصطفى شعبان بعد نجاحهما في "بابا المجال" و"المعلم"، فيما يتولى الإخراج أحمد خالد أمين في أول تعاون له مع شعبان، وهو ما يضيف طابعًا جديدًا لطريقة تقديم العمل.

هل يحقق "حكيم باشا" نفس نجاحات مصطفى شعبان السابقة؟

على مدار السنوات الماضية، استطاع مصطفى شعبان أن يحقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان من خلال أعمال مثل "بابا المجال" و"المعلم"، فهل ينجح "حكيم باشا" في تكرار هذا النجاح بل وتجاوزه؟ كل المؤشرات حتى الآن تؤكد أن المسلسل سيكون واحدًا من أكثر الأعمال مشاهدة هذا العام، خاصةً مع احتوائه على عناصر درامية قوية تجمع بين القصة المشوقة، الأداء المميز، والإخراج المتقن.

الجمهور على موعد مع وجبة درامية دسمة في رمضان 2025، فهل يكون "حكيم باشا" الحصان الأسود لهذا الموسم؟ هذا ما سنعرفه عند عرض المسلسل على الشاشات.