نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تتصدر التريند بعد تصريحات نارية عن زواجها من تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة المغربية بسمة بوسيل محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد كشفها تفاصيل صادمة عن حياتها الزوجية السابقة مع الفنان المصري تامر حسني، حيث تحدثت عن معاناتها النفسية وفقدانها لثقتها بنفسها خلال تلك الفترة.

وفي مقابلة تلفزيونية، أوضحت بوسيل أنها عاشت حالة من "الدمار النفسي"، مؤكدة أنها لا تفكر في العودة لزوجها السابق رغم محاولات البعض للصلح بينهما. كما أفصحت عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، مشددة على رغبتها في الارتباط بشخص متدين يراعي الله في علاقته بها.

في المقابل، تجاهل تامر حسني تصريحاتها تمامًا، واكتفى بنشر مقطع فيديو من حفله الأخير في السعودية، حيث ظهر وهو يقدم فقرات استعراضية ألهبت حماس الجمهور.

يُذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا انفصالهما رسميًا في أبريل 2024، بعد زواج استمر لأكثر من 12 عامًا أثمر عن ثلاثة أبناء.