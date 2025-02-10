نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف حافظ للفجر الفني: "أثينا" تجربة درامية جديدة تمامًا تناقش قضية مهمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الفنان شريف حافظ عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "أثينا"، الذي يُعد من الأعمال المختلفة تمامًا عن السائد في الدراما المصرية، مؤكدًا أن العمل يناقش قضية مهمة بأسلوب مشوق ومبهر.

وقال شريف حافظ في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني":"مسلسل أثينا ينتمي إلى نوع جديد تمامًا على الدراما المصرية، وأعتقد أنه سيكون تجربة مختلفة بالنسبة لي وللمشاهدين على حد سواء. العمل يناقش قضية مهمة جدًا، وأنا سعيد بأن هناك تطورًا واضحًا في السيناريوهات التي تُكتب بهذا الشكل المبهر والمختلف."

وأضاف: "مبسوط جدًا بالمشاركة في أحد أعمال المخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير، لأنني من المعجبين بمسلسل (ريفو) جدًا، وهما دائمًا ما يهتمان بإبراز قضايا الشباب بأسلوب ممتع يجعلك تعيد مشاهدة العمل أكثر من مرة."

عن دوره في المسلسل

عند سؤاله عن كيفية وصف شخصيته في "أثينا" بثلاث كلمات فقط، قال شريف حافظ:"مستنيرة، عبقرية، ومجتهدة... ولا تحب الظلم. هي شخصية مختلفة تمامًا عن المعتاد، وأعتقد أنها ستفاجئ الجمهور."

مسلسل "أثينا" وأبطاله

يعد مسلسل "أثينا" أحد أبرز الأعمال التي يراهن عليها صناع الدراما في الموسم الرمضاني المقبل، حيث يضم نخبة من النجوم وقصة مشوقة تدور في إطار أكشن وإثارة.

العمل من بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، نبيل عيسى، محمود قابيل، وسلوى محمد علي، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

تطورات شريف حافظ في المجال الفني

شهدت مسيرة شريف حافظ تطورات ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث برز بأدواره القوية التي تحمل بعدًا نفسيًا ودراميًا خاصًا.

لفت الأنظار بأدائه المتقن وقدرته على تجسيد شخصيات مركبة، ما جعله من الأسماء البارزة على الساحة الفنية. كما كان له مشاركات مميزة في عدد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا،

ويواصل شريف حافظ تثبيت أقدامه كممثل يتمتع بموهبة حقيقية ووعي درامي، ما يجعله أحد الأسماء المنتظرة بقوة في الدراما المصرية خلال المواسم المقبلة.