مسلسلا رمضان 2025.. ياسين ومي عز الدين يجتمعان لأول مرة في مسلسل "قلبي ومفتاحه"

القاهرة - محمد ابراهيم - ياسين ومي عز الدين يجتمعان لأول مرة في مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يخوض النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين تجربة درامية جديدة في رمضان 2025 من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي يجمعهما لأول مرة في عمل واحد. يتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو عمل رومانسي اجتماعي مشوق يمتزج بالإثارة والتشويق، حيث يتناول قضايا مجتمعية حساسة في إطار درامي مختلف.

ويأتي المسلسل من تأليف المبدع تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر، ويضم مجموعة متميزة من النجوم، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

تدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول شخصية "عزت" (آسر ياسين)، الذي يعمل سائق أوبر، و"ميار" (مي عز الدين)، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة في ظل ظروف استثنائية.

ميار تواجه مشكلة قانونية تمنعها من العودة إلى زوجها السابق "سعد"، تاجر الأدوات المنزلية، بعدما طلقها ثلاث مرات، مما يجعل عودتها له مستحيلة دون زواج محلل. وبالرغم من رفضها لفكرة التحايل على الشريعة، تجد نفسها تبحث عن شخص مناسب لتتزوجه مؤقتًا وفقًا للقانون.

هنا، تتغير الأحداث تمامًا عندما تقترح ميار الزواج من عزت ليكون "المحلل"، مما يقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخلها في دوامة من المفاجآت والتحديات غير المتوقعة.

أبطال وصنّاع مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يضم المسلسل نخبة من النجوم بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، أبرزهم:

محمد دياب

أشرف عبد الباقي

أحمد خالد صالح

سما إبراهيم

عايدة رياض

ومجموعة من الوجوه المميزة في الدراما المصرية

آخر أعمال آسر ياسين قبل "قلبي ومفتاحه"

كان آخر ظهور درامي للنجم آسر ياسين في مسلسل "دون سابق إنذار"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا. شارك في بطولته:

عائشة بن أحمد

أحمد خالد صالح

إسلام حافظ

جهاد حسام

أحمد علي ماهر

نهال عنبر

حنان سليمان

المسلسل كان من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة Blue Bee للمنتج محمد مشيش.