مسلسلات رمضان 2025.. أحمد أمين من نشال إلى بطل شعبي في مسلسل النص

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد أمين لخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل "النص"، وهو عمل درامي كوميدي مستوحى من أحداث حقيقية، يسلط الضوء على تحولات شخصية نشال محترف إلى بطل شعبي يقود مقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي. ويأتي هذا العمل ضمن المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والتي باتت تحظى بجماهيرية واسعة خلال المواسم الرمضانية الأخيرة.

ويتم عرض المسلسل على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch It وتدور أحداثه في إطار مشوق يمزج بين الكوميديا والدراما، وهو مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، حيث يقدم قصة مليئة بالمغامرات، تجمع بين الجريمة، الكوميديا، والتاريخ الوطني.

قصة مسلسل "النص"

تدور أحداث مسلسل "النص" حول شخصية عبد العزيز النص، وهو نشال محترف يقرر التوبة عن السرقة، إلا أن القدر يضعه في موقف غير متوقع، حيث يشكّل فرقة من النشالين، بمشاركة فتاة ليل وضابط، بهدف مواجهة الاحتلال الإنجليزي. ومع تصاعد الأحداث، يصبح عبد العزيز النص رمزًا للمقاومة، ويتحول من لص محترف إلى بطل شعبي تتحاكى به الأجيال.

وتجمع القصة بين الكوميديا والمغامرة، وتقدم رؤية فريدة عن البطولة الشعبية، حيث يتم استعراض كيف يمكن لشخص أن يغيّر مساره تمامًا ليصبح جزءًا من مقاومة وطنية.

أبطال مسلسل "النص"

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم:

أحمد أمين في دور "عبد العزيز النص"

أسماء أبو اليزيد

صدقي صخر

عبد الرحمن محمد

دنيا سامي

سامية طرابلسي

حمزة العيلي

المسلسل من إخراج حسام علي، المعروف بأسلوبه المتميز في تقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية ذات البعد التاريخي.

عرض المسلسل ومنصات البث

سيتم عرض مسلسل "النص" حصريًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch It، مما يجعله متاحًا للمشاهدين عبر التلفزيون والمنصات الرقمية. ويأتي هذا المسلسل ضمن توجه الدراما الرمضانية نحو الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، التي أثبتت نجاحها في جذب الجمهور من خلال أحداث مكثفة وغير مملة.