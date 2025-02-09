مسلسلات رمضان 2025.. مصطفى شعبان يخوض دراما الصعيد لأول مرة في "حكيم باشا"

القاهرة - محمد ابراهيم - مصطفى شعبان يخوض دراما الصعيد لأول مرة في "حكيم باشا"

يستعد النجم مصطفى شعبان لخوض سباق رمضان 2025 بمسلسله الجديد "حكيم باشا"، الذي يعرض على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. ويقدم شعبان من خلال هذا العمل الدراما الصعيدية لأول مرة في مشواره الفني، حيث يجسد شخصية "حكيم"، وهو تاجر آثار يعيش حياة مليئة بالصراعات. ويجمع المسلسل نخبة من النجوم، إلى جانب قصة مشوقة تتناول عالم تجارة الآثار والعلاقات الاجتماعية المعقدة، مما يجعله من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

قصة مسلسل "حكيم باشا"

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "حكيم"، وهو تاجر آثار متزوج من امرأتين، الأولى هي "صفا"، حب طفولته وابنة كبير المطاريد، والثانية "ليزا"، وهي إسبانية. ويجد حكيم نفسه في صراع بين حبه الأول وعالمه الجديد المليء بالأسرار والمخاطر، خاصة في ظل طبيعة عمله كتاجر آثار، مما يضعه أمام تحديات صعبة تهدد مستقبله وحياته.

أبطال مسلسل "حكيم باشا"

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم إلى جانب مصطفى شعبان، ومن بينهم:

دينا فؤاد

سهر الصايغ

رياض الخولي

سلوى خطاب

منذر رياحنة

أحمد فؤاد سليم

سلوى عثمان

فتوح أحمد

محمد نجاتي

ميدو عادل

أحمد صيام

هاجر الشرنوبي

هايدي رفعت

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

التعاون الثالث بين مصطفى شعبان والمؤلف محمد الشواف

يستمر التعاون بين مصطفى شعبان والكاتب محمد الشواف للمرة الثالثة، بعد أن قدما سويًا مسلسلي "المعلم" في رمضان 2024 و"بابا المجال" في رمضان 2023. وتعد هذه الشراكة الفنية من أنجح الثنائيات في الدراما الرمضانية، حيث تحقق أعمالهما نجاحًا واسعًا.

ويعد مسلسل "حكيم باشا" أول تعاون بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، مما يضيف لمسة إخراجية جديدة للعمل، خاصة في ظل تميز أمين بإخراج الأعمال ذات الطابع التشويقي والاجتماعي.

الأعمال السابقة لمصطفى شعبان في رمضان

في رمضان الماضي، قدم مصطفى شعبان مسلسل "المعلم"، الذي شارك في بطولته سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، وسارة نور، وكان من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل. كما سبق له أن تألق في مسلسل "بابا المجال"، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في رمضان 2023.