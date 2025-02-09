نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عاشور يتعاقد على المشاركة في فيلم "DEBRIEFING The President" مع جويل كينمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان هشام عاشور عن تعاقده على المشاركة في فيلم سينمائي في هوليود تحت عنوان " DEBRIEFING The President" من بطولة الفنان السويدي الأمريكي جويل كينمان ومن المقرر تصويره في شهر رمضان.

وتعتبر هذه الخطوة أولى خطواته نحو العالمية كممثل بعدما شارك في عدة أعمال فنية في مصر مؤخرا.

كان آخر ظهور للفنان هشام عاشور من خلال مسلسل “ روح جدو” كضيف شرف، العمل كان من بطولة رنا رئيس، حجاج عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مصطفى بسيط، إدوارد.

تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، تقدم خلاله رنا رئيس شخصية طبيبة تجميل، تجد كتاب كان يملكه أجدادها، يغير مجرى حياتها، فيما يظهر إسلام إبراهيم بشخصية خطيبها، وتلعب انتصار دور عمتها، وتقدم سلوى عثمان شخصية والدة إسلام وحماة رنا.