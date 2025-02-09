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عمرو دياب يتألق في ليلة شتوية بقلب القاهرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق في ليلة شتوية بقلب القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا مساء أمس بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كبير.

 

وشهد الحفل حضور مجموعة من رجال الأعمال والمجتمع ولفيف من الشخصيات العامة.

 

وتألق الهضبة خلال الحفل بباقة من أجمل أغانية منها يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، وانت الحظ، وغلاوتك.

 

كما غنى الهضبة مجموعة من أغانيه القديمة في ميدلي خاص مثل نور العين، قمرين، العالم الله.

 

ولم ينس عمرو دياب أن يغني لجمهور الحفل أغنية يا قمر التي صدرت في ألبوم مكانك.

 

وفي نهاية الحفل انطلقت الألعاب النارية مع صوت الفنان عمرو دياب الذي اختتم الغناء بأغنية هتدلع التي أصبحت مسك الختام في حفلاته.

 

وعلى صعيد اخر يستعد النجم الكبير عمرو دياب  لاحياء حفل غنائي كبير في مملكة البحرين يوم ٤ ابريل القادم وذلك على مسرح "بيون الدانة". 

 

كما يحيي في اليوم التالي الموافق ٥ إبريل حفلا كبيرا في أبو ظبي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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