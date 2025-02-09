أحمد جمال وفرح الموجي يكشفان كواليس التعارف والخطوبة لأول مرة بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما يطل الفنان أحمد جمال وخطيبته الفنانة الشابة فرح الموجي التي عرفها الجمهور م إقرأ المزيد

بعد أيام قليلة من إعلان خطوبتهما، يطل الفنان أحمد جمال وخطيبته الفنانة الشابة فرح الموجي، التي عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز"، في حلقة خاصة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، مع الإعلامية منى الشاذلي.

وتأتي هذه الحلقة، التي تُعرض يوم الخميس المقبل، في إطار الاحتفال بعيد الحب، حيث يقدم الثنائي مجموعة من الأغاني الرومانسية التي تجمع بين الكلاسيكيات وأعمالهما الخاصة، في أجواء موسيقية مميزة.

خلال اللقاء، يتحدث أحمد جمال عن قصة تعارفه بفرح الموجي، حيث يفصح للمرة الأولى عن تفاصيل لم يكن يعرفها الجمهور، وأوضح أنه لم يكن على علم بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية للأطفال، ولم يكن يدرك أنها تغني، رغم معرفته بوالدها، الملحن أحمد الموجي، الذي ينتمي إلى العائلة الموسيقية العريقة، وأشار جمال إلى أن أول لقاء جمعهما كان خلال مناسبة فنية، حيث تعرّف عليها بشكل مباشر، ليكتشف موهبتها ويبدأ بينهما الحديث، ومن ثم قرر التقدم لخطبتها.

تشهد الحلقة أجواء موسيقية حالمة، حيث يقدم الثنائي عددًا من الأغاني الرومانسية التي تناسب أجواء عيد الحب، كما يغنيان معًا أكثر من دويتو، في تجربة هي الأولى لهما بعد إعلان ارتباطهما رسميًا. ويعدّ هذا الظهور بمثابة إطلالة مختلفة تجمع بين الحب والفن، خاصة أن أحمد جمال يملك قاعدة جماهيرية واسعة، سواء من جمهور أحمد جمال على مدار سنوات طويلة من العمل والنجاح، أم من محبي فرح الموجي التي لفتت الأنظار منذ طفولتها بصوتها المميز، كما يقدم أحمد جمال خلال الحلقة أغنيته الجديدة "سعادة بس" للمرة الأولى أمام الجمهور.