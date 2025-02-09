وفاة الممثلة السورية الشابة إنجي مراد أثناء الولادة بعد أيام من دخولها المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية جراء الحمل توفيت الممثلة السورية الشابة إنجي مراد.فقد أ إقرأ المزيد

بعد أيام من دخولها المستشفى نتيجة تدهور حالتها الصحية جراء الحمل، توفيت الممثلة السورية الشابة إنجي مراد.

فقد أعلنت والدتها خبر وفاتها عبر منشور مؤثر على موقع فيسبوك، اليوم الأحد. وكتبت قائلة: "ترحموا على بنتي وتصدقوا عن روحها.. الله يسامحك ويغفر لك ويكون معك يا إنجي يا ملاك. متّي وأنتِ عم تولدي، أنتِ ملاك، إلى الجنة رحتي لعند الأرحم، تركتي هالدنيا ورحتي. الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويجعلك من أهل الجنة".

كما أكدت الأم المفجوعة أنها لم تشبع من ابنتها، مضيفة "سامحيني لأني كنت أشتاق لك، راحت سعادة البيت معك..".

بدوره، نعى سامر حقي، رحيل زوجته، وكتب في منشور على فيسبوك قائلا: "بقلب مليان وجع وحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب..".

وكانت إنجي أثارت قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت على حسابها الشخصي منشورًا، أعلنت فيه أنها تحتضر. وكتبت حينها "أنا عم أحتضر، سامحوني".

ليعود زوجها ويناشد الجمهور الدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها خطرة بين الحياة والموت.

في حين تضاربت الروايات حول سبب الوفاة، إذ أشار البعض إلى إصابتها بفيروس رئوي.

وكانت إنجي أثارت قلق محبيها قبل أيام، عندما نشرت على حسابها الشخصي منشورًا، أعلنت فيه أنها تحتضر. وكتبت حينها "أنا عم أحتضر، سامحوني".

ليعود زوجها ويناشد الجمهور الدعاء لها، مؤكدًا أن حالتها خطرة بين الحياة والموت.

في حين تضاربت الروايات حول سبب الوفاة، إذ أشار البعض إلى إصابتها بفيروس رئوي، بينما رجح آخرون وفاتها نتيجة مضاعفات الحمل في شهرها الخامس.

يذكر أن إنجي كانت الوحيدة لوالديها وأمًا لطفلة صغيرة. ورغم معاناتها الصحية، كانت تعبر عن قوتها الداخلية خلال منشوراتها الأخيرة. حيث كتبت: "أنا الشخص الذي أستند إليه عند كل عثرة، وأنا الذي ينقذني في كل مرة. ممتنة إليّ، فخورة بي وبما أحاول لأجله".

وبرز اسمها في عدد من الأعمال الدرامية السورية، بعد مشاركتها في مسلسلات مثل "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".

فيما دخلت عالم التمثيل من بوابة مسابقات الجمال، بعدما مثلت سوريا في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.