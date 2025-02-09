المركز الثقافي بطنطا يشهد انطلاق العرض المسرحي "الطريق"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، السبت، فعاليات العرض المسرحي "الطريق.. الولي والسلطان"، والذي يعرض مجانا على مسرح المركز الثقافي لمدينة طنطا، لمدة 10 ليال متالية، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "الطريق.. الولي والسلطان"

تدور أحداث العرض المسرحي في إطار تاريخي حول مرحلة من حياة السيد أحمد البدوي، والملك الظاهر بيبرس، سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، وكيف دارت الحياة السياسية والاجتماعية في مصر، مع محاولات خلخلة الحكم وإثارة المشكلات، وكيفية تعامل السيد البدوي والظاهر بيبرس مع هذا الأمر.

صنالعرض المسرحي "الطريق.. الولي والسلطان"

العرض المسرحي "الطريق" تأليف د. طارق عمار، وإخراج أسامة شفيق، أشعار د. مسعود شومان، موسيقى وألحان عبد الله رجال، مخرج منفذ حسن خليل، كريوجرافيا أحمد جمال، سينوجرافيا محمد محسن، تصميم إضاءة أحمد راضي، مكياج مينا منصور، ومن بطولة عدد من أعضاء فرقة الغربية القومية المسرحية، ومن بينهم: سمير يوسف، محمد عبد العزيز، أحمد راضي، سمر مسعد، منار السيد، مارينا أمير، محمد جمعة، حسن عطية، أحمد الشريف، محمد السايس، محمد علاء، محمود قناوي، محمد هشام، وماجد صلاح.

العرض المسرحي إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.