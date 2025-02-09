رمضان 2025.. إسعاد يونس تشوق الجمهور لمسلسلها الجديد "كامل العدد 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها ومتابعيها، لأحدث أعمالها الدرامية، وهي الجزء الثالث لـ مسلسل "كامل العدد 3" مع الفنان شريف سلامة ودينا الشربيني، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إسعاد يونس البوستر الفردي الخاص بشخصيتها في المسلسل، وعلقت عليه قائلة:" كامل العدد 3".

أبطال مسلسل " كامل العدد 3"



ويضم مسلسل " كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة.

قصة مسلسل " كامل العدد 3"



تتناول أحداثه حول قصة دكتور أحمد الذي يعمل على تقديم نصائح لمتابعيه حول كيفية بناء الشخصية والسعادة في الحياة الزوجية عبر منصات التواصل الاجتماعي،ومع ذلك، تتعقد الأمور عندما يواجه مشكلات في حياته الزوجية، ويكتشف أن زوجته تقترح على صديقتها الزواج منه،يسلط الفيلم الضوء على التناقض بين الحياة الممتلئة بالنصائح السهلة والتحديات الواقعية التي يواجهها الأفراد في علاقاتهم الشخصية.