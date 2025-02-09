نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اول ظهور للشيخ رمضان عبد المعز بعد سنوات طويلة والاحتفال بليلة النصف من شعبان.. الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الخميس المقبل عبر شاشة قناة الحياة، بمناسبة تلك الايام الطيبة المباركة والاحتفال بليلة النصف من شعبان، ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي ولاول مرة بعد فترة طويلة من الغياب عن برنامج واحد من الناس وفي اول ظهور الشيخ رمضان عبّد المعز في سهرة خاصة ل الاحتفال ب ليلة النصف من شعبان.

كما يستضيف المبتهل فوزي عياد والذي يشدو بباقة من اجمل الابتهالات الدينية.

ويتحدث الشيخ رمضان عن ليلة النصف من شعبان وفضلها ولماذا أطلق عليها ليلك الدعاء وليلة الاجابة وليلة التكفير وليلة الشفاعة وليلة الغفران والعتق من النيران، وان أعمال العباد ترفع في هذا الليلة وما يميز شهر شعبان من إنه شهر الرضا والرضوان.

كما تتناول الحلقة فضل الأعمال الصالحة ومنها الصيام وصلة الرحم والصدقات وبر الوالدين وغيرها، وإنه في شهر شعبان تقفل ميزانيتك عند الله وترفع الاعمال، وان احب الاعمال إلى اللة أدومها وان قلت.



كما يجيب عن عدد من التساؤلات ومنها ما فضل ليلة النصف من شعبان؟ وهل يجوز الصيام فى النصف الثانى من شهر شعبان ؟.



هل هناك عبادات مستحبة فى شهر شعبان ؟ وماهو الدعاء المستجاب فى ليلة النصف من شعبان ؟.

حلقة خاصة واستشنائية بمناسبة ليلة النصف من شعبان من برنامج واحد من الناس العاشرة مساء الخميس المقبل عبر شاشة قناة الحياة.