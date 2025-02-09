نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العمارة والسينما.. ندوة ثقافية في مهرجان الإسماعيلية تناقش التأثير المتبادل بين المجالين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فعالياته المتنوعة في دورته الـ26، حيث يستعد غدًا الاثنين لاستضافة ندوة ثقافية تحت عنوان "فلسفة العمارة وعلاقتها بالسينما"، وذلك تحت إشراف المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان.

تهدف الندوة إلى استكشاف العلاقة الوثيقة بين العمارة والسينما، وتسليط الضوء على دور التصميمات المعمارية في تشكيل الفضاء السينمائي وتعزيز التجربة البصرية للأفلام.

مشاركة نخبة من الخبراء في العمارة والسينما

سيشارك في الندوة كل من الدكتور محمد فريد، المدرس المساعد بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، إلى جانب المخرج السينمائي أشرف فايق، حيث سيتناولان تأثير الهندسة المعمارية على السينما ودورها في بناء العوالم السينمائية المميزة.

دور العمارة في تشكيل الرؤية السينمائية

سيستعرض الدكتور محمد فريد البعد الفلسفي للعمارة وتأثيرها العاطفي والبصري، موضحًا كيف يمكن للهندسة المعمارية أن تساهم في صياغة مشاهد سينمائية ذات طابع فني مميز، وتعكس أجواء الفيلم من خلال تكوينات الفراغات وتصميم البيئات البصرية.

أما المخرج أشرف فايق، فسيتحدث عن تأثير العمارة في حرفية صناعة الأفلام، حيث سيبرز كيف يمكن للتصميمات المعمارية أن تسهم في إبراز الطابع الدرامي للأفلام، وتحقيق التناسق البصري بين المشاهد والبيئة المحيطة، مما يساعد في تعزيز الواقعية والعمق الفني للعمل السينمائي.

تحضير الأفلام.. مرحلة أساسية لنجاح العمل السينمائي

سيتطرق النقاش أيضًا إلى أهمية مرحلة التحضير والإعداد في صناعة الأفلام، حيث سيؤكد المتحدثون على ضرورة دراسة السيناريو بشكل دقيق، وتحليل الشخصيات، وتحديد الرؤية البصرية المناسبة التي تتماشى مع مضمون الفيلم. فعملية التنسيق بين العناصر البصرية والتقنية تعد من الركائز الأساسية لإنجاح أي عمل سينمائي.

إقبال متوقع من المهتمين بالسينما والعمارة

تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الفعاليات الثقافية التي يقدمها مهرجان الإسماعيلية الدولي، والذي لا يقتصر دوره على عرض الأفلام فقط، بل يسعى أيضًا إلى تقديم نقاشات فكرية تسهم في تطوير الفهم السينمائي للجمهور وصناع الأفلام. من المتوقع أن تحظى الندوة بحضور مكثف من المهتمين بالسينما والهندسة المعمارية، والنقاد، وطلاب كليات الفنون والهندسة والتصميم، مما يتيح فرصة للحوار حول التأثير المتبادل بين العمارة والصورة السينمائية.

العمارة كعنصر درامي في السينما العالمية

شكلت العمارة عنصرًا رئيسيًا في العديد من الأفلام العالمية، حيث تم توظيف التصاميم المعمارية كأداة سردية تعكس طبيعة القصة وتضيف بعدًا دراميًا خاصًا. وتظهر هذه العلاقة بشكل واضح في أفلام الخيال العلمي، والأفلام التاريخية، وأعمال الديستوبيا المستقبلية، التي تعتمد على الطابع العمراني للمدينة لتعزيز الحبكة الدرامية.

رئيسة المهرجان: نهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية

من جانبها، أكدت المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان، أن هذه الندوات تلعب دورًا هامًا في إثراء الثقافة السينمائية، وتعزز وعي الجمهور بالعناصر الفنية التي تؤثر في تكوين الصورة السينمائية. كما شددت على أهمية الربط بين السينما والفنون الأخرى، ومنها الهندسة المعمارية، باعتبارها أحد العناصر التي تسهم في بناء الهوية البصرية للأفلام.

من المنتظر أن تشكل هذه الندوة إضافة قوية لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الإبداع السينمائي ومناقشة القضايا الفنية والفكرية المرتبطة به.