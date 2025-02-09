نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المؤتمر الصحفي لفرقة " سحر التانجو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلق منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي لفرقة " سحر التانجو "والتى تستضيفها مصر فى ليلة استثنائية من ليالي مصر احتفالًا بعيد الحب.

المؤتمر الصحفي

ووصل منذ قليل سفير الأرجيتن بالقاهرة هولجر فريدريكو مارتينسن والفنان أحمد أبو زهرة.

حفلات فرقة " سحر التانجو"

ومن المقرر أن تحيي فرقة " سحر التانجو" الأرجيتنية الشهيرة أمسية استثنائية يوم ١٤ فبراير تزامنًا مع مناسبة عيد الحب بفندق والدورف أستوريا القاهرة، كما ستقام حفلات أخرى فى دار الأوبرا المصرية يومي ١٥ و١٦ فبراير فى تمام الساعة ٨ مساءً.

ويأتي هذا الحدث الفريد بتعاون مشترك بين السفارة الأرجيتنية بالقاهرة ووزارة الثقافة المصرية ووزراة السياحة السياحة والآثار، ويهدف إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافى والانفتاح الفني الذي تتميز به مصر، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الفنون والثقافة.