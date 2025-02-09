نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تخطف الأضواء في حفلها الغنائي بأمستردام وسط تفاعل جماهيري كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ليلة غنائية استثنائية، قدمتها "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الهولندية أمستردام، ضمن جولتها الفنية التي تشمل عددًا من المدن العربية والأجنبية، والتي أقيمت في أشهر القاعات والمسارح وأعرقها في أمستردام، قاعة الحفلات الموسيقية "HET CONCERTGEBOUW"، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث تم بيع جميع التذاكر قبل أيام من انطلاقه، حيث أعلن منظموا الحفل إكتمال العدد كاملًا.

نجوى كرم تتصدر تريند



وتصدرت نجوى كرم "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحفل، الذي قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، مما أثار تفاعلًا كبيرًا من الجمهور من مختلف الجاليات العربية في أوروبا الذين قدموا من مختلف المدن والعواصم في الأوروبية، وظهرت الفنانة بإطلالة أنيقة أضافت لمسة من البهاء إلى أدائها المميز الذي أبهر الجميع.



ومن أبرز لحظات الحفل التي لاقت رواجًا خلال الأمسية الغنائية الراقية، كان تفاعل الجمهور بشكل لافت مع أغانيها، خاصة عندما قدمت أنغام الدبكة اللبنانية التقليدية، حيث طالبت نجوى الفرقة الموسيقية والجمهور بالاستمرار في الرقص، وشاركتهم أداء الدبكة والغناء في آن واحد، مما خلق أجواءً حماسية وفرحًا غمر القاعة، لتؤكد مرة أخرى مكانة نجوى كرم كواحدة من أبرز الفنانين العرب الذين يجذبون الجماهير في مختلف أنحاء العالم.