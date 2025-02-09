أحمد مكي يخوض السباق الرمضاني 2025 بمسلسل «الغاوي».. دراما اجتماعية مثيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد مكي يبتعد عن الكوميديا في مسلسل «الغاوي» برمضان 2025

يستعد الفنان أحمد مكي لخوض السباق الدرامي في رمضان 2025 من خلال مسلسله الجديد «الغاوي»، والذي يمثل تحولًا في مسيرته الفنية حيث يبتعد عن الطابع الكوميدي الذي اشتهر به، ليقدم دراما اجتماعية مشوقة.

قصة مسلسل «الغاوي»

تدور أحداث المسلسل حول «شمس ناصر العدوي»، شاب نشأ في حي الجمالية الشعبي، ويهوى تربية الحمام، حيث يُعرف بمهارته الفائقة في تدريبه.

بعد أن ترك التعليم، تعلم حرفة يدوية وعاش وسط أبناء حارته، لكنه يواجه تحولات درامية كبرى عندما يفقد أحد أصدقائه المقربين بعد خروجه من السجن، مما يدخله في دوامة من الصراعات والتحديات التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل «الغاوي»

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب أحمد مكي نخبة من النجوم، أبرزهم:

عائشة بن أحمد

عمرو عبد الجليل

أحمد بدير

أحمد كمال

محمد لطفي

تامر شلتوت

ولاء الشريف

هاجر عفيفي

أبيوسف

المسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

عدد الحلقات وقنوات عرض مسلسل «الغاوي»

يتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2025 على عدد من القنوات الفضائية، منها:

قناة CBC

قناة DMC

قناة ON

قناة الحياة

كما سيتم عرضه رقميًا عبر منصة Watch It.

الملصق الرسمي لمسلسل «الغاوي»

ظهر أحمد مكي في البوستر الدعائي للمسلسل واقفًا وسط الحمام الطائر، وهو ما يعكس طبيعة الشخصية التي يجسدها في العمل، حيث يرتبط بعالم تربية الحمام الشعبي، وهو أحد المحاور الرئيسية للقصة.

مسلسل الغاوي

توقعات بنجاح كبير لـ «الغاوي» في رمضان 2025

مع خروج أحمد مكي من عباءة الكوميديا وتقديمه دراما اجتماعية مشوقة، يترقب الجمهور العمل بشغف، حيث يتوقع النقاد أن يحقق «الغاوي» نجاحًا كبيرًا، خاصة مع حبكة قصته وأداء أبطاله المتميز.