نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بوسي شلبي تحسم الجدل: لم أنفصل عن محمود عبد العزيز قبل وفاته.. وهذه وثائق الزواج الرسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الإعلامية بوسي شلبي الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها من النجم محمود عبد العزيز قبل وفاته، بعد تداول أنباء عن طلاقها من زوجها الراحل وهو الأمر الذي نفته بالدليل.

وأكدت بوسي شلبي أنها أرملة في البطاقة، وهي البطاقة السارية، ونشرت من البطاقة، تؤكد أنها أرملة، وصورة من بطاقة النجم محمود عبد العزيز، ومكتوب فيها أنه متزوج قبل وفاته، لتنفي بذلك الأنباء التي تم تداولها حول طلاقها منه.

وتحرص بوسي شلبي دوما على إحياء ذكري رحيل محمود عبد العزيز، حيث تزور قبره في الإسكندرية.

معلومات عن الفنان محمود عبدالعزيز

وهو الفنان محمود عبد العزيز ولد في منطقة الورديان الإسكندرية وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية.

بدأ حياته الفنية فى التليفزيون، حيث اشترك مع (محمود ياسين) و(نيللى) فى مسلسل (الدوامة) من إخراج (نور الدمرداش).

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 فى فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبى وأشواقى، كفانى يا قلب).

وفى الثمانينيات بدأ فى تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البرىء، الكيف، جرى الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التى شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى منها "جبل الحلال" و"باب الخلق" و"رأس الغول" وغيرها، بلغ عدد الأعمال الفنية له قرابة الـ120 عملا متنوعا بين أفلام ومسلسلات تليفزيونية وإذاعية.

حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها: جائزة أحسن ممثل عن أفلام "الكيت كات"، "القبطان"، "الساحر" من مهرجان دمشق السينمائى الدولى وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "سوق المتعة" من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم "الكيت كات" من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان فى فيلم "الليالى المقمرة".

وقبل وفاته بنحو عشرين عاما كان يعانى من آلام لم يفهم سببها فى البداية، وسافر خارج مصر لإجراء فحوصات طبية، وقيل إنه كان يعانى من نقص نسبة الهيموجلوبين فى الدم، كما يعانى من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحيًا، لكنه ظل يعانى من مشاكل فى التنفس.

