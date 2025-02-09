أبرزهم منتهي الصلاحية والست.. 5 أعمال ينتظرهم تامر نبيل

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان تامر نبيل حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر 5 أعمال قادمة ما بين مسلسلات وأفلام، ومن أبرزهم مسلسل منتهي الصلاحية في رمضان 2025 مع محمد فراج وياسمين رئيس.



أبطال مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية يضم عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم: محمد فراج، ياسمين رئيس، تامر نبيل، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقا



ويعرض أيضًا لـ تامر المسلسل الإذاعي اللمبة الزرقا في رمضان 2025 على إذاعة إنرجي، وهو من بطولة الفنانة غادة عادل، تامر نبيل ومن إخراج زهرة رامي.



وقد انتهي تامر نبيل من تصوير فيلم الست مع المخرج مروان حامد، ويعد فيلم الست العمل الرابع الذي يجمع بين تامر ومروان حامد بعد فيلم الأصليين وتراب الماس وكيرة والجن.



فيلم الست

ويضم فيلم الست للفنانة منى زكي عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: تامر نبيل، محمد فراج، أحمد خالد صالح، سيد رجب، عمرو سعد، أمينة خليل، نيللي كريم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، والمقرر عرضه في عام 2025.



فيلم الأرض السودة

وفي سياق آخر، يشارك تامر نبيل في فيلم الأرض السودة الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، ويظهر في العمل كضيف شرف. الفيلم من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.



ويشارك تامر في فيلم ضي " سيرة أهل الضي" الذي تم عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، ومن المقرر عرضه في الدورة 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في المسابقة الرسمية قسم أجيال. والفيلم من بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك، بدر محمد، حنين سعيد ويضم باقة من النجوم كضيوف شرف بينهم أحمد حلمي، تامر نبيل، محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.



مسلسل موعد مع الماضي

وتعد أحدث أعمال تامر نبيل مسلسل موعد مع الماضي حيث قدم دور شريف، وحقق العمل نجاحا كبيرًا ومازال متصدرًا مشاهدات نتفلكس منذ عرضه. المسلسل من بطولة آسر ياسين، محمود حميدة، محمد علاء جاميكا، صبا مبارك، تامر نبيل، ركين سعد، شريف سلامه، شيرين رضا،،من تأليف محمد المصري، يمنى خطاب وعمررو عابد. وإخراج السدير مسعود.