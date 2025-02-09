نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تتعرض لموقف مفاجئ في أمستردام وتسقط على المسرح أمام الجمهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت النجمة اللبنانية نجوى كرم لموقف مفاجئ خلال حفلها الغنائي في العاصمة الهولندية أمستردام، مساء السبت 8 فبراير، حيث سقطت فجأة أثناء تقديمها إحدى الفقرات الراقصة على المسرح. وانتشر مقطع فيديو يوثق اللحظة التي كانت فيها تؤدي الدبكة، قبل أن يتسبب اشتباك طرف فستانها في سقوطها على المسرح. وسارع فريقها المساعد وأعضاء فرقتها إليها لمساعدتها على النهوض، لتعود مجددًا لمواصلة الحفل وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل كامل العدد وتألق لافت



أقيم الحفل وسط حضور جماهيري ضخم، حيث حمل لافتة "كامل العدد" بعد نفاد التذاكر بالكامل. وظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الذهبي، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي ألهبت حماس الجمهور، مثل يلعن البعد وسهرانة. وبالرغم من الحادث العابر، استمرت الأجواء الحماسية، وأبدت نجوى كرم روحها المرحة بالتفاعل مع الموقف، مما زاد من حب الجمهور لها.

نجوى كرم تواصل نجاحاتها بكليب "تعا نقعد"



لم يكن الحفل سوى امتداد لسلسلة النجاحات التي تحققها نجوى كرم مؤخرًا، حيث طرحت مؤخرًا كليبها الجديد تعا نقعد عبر يوتيوب وعدة منصات موسيقية، وهو من كلمات وألحان عماد شمس الدين، وتوزيع موسيقي هادي شرارة. ولاقى الكليب تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذي أشاد بالأغنية وأجوائها المميزة.

ألبوم "كاريزما" يحقق صدى واسعًا

على صعيد آخر، لا تزال أصداء ألبوم كاريزما، الذي أصدرته نجوى كرم العام الماضي، تتردد بين محبيها. الألبوم يضم 7 أغنيات مميزة، منها شغل موسيقى التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، إلى جانب أغنيات مثل كاريزما، عشر دقايق، واني اشتقتلو، بحبك حب، زعلك صعب، مغرومة بحالي. واستطاعت نجوى من خلال هذا الألبوم أن تثبت مرة أخرى قدرتها على التجديد ومواكبة الأذواق الموسيقية المختلفة، مع الحفاظ على هويتها الفنية الفريدة.

بهذا الحفل، تؤكد نجوى كرم مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي، حيث تجمع بين العفوية والقوة على المسرح، وتواصل تقديم أعمال تحظى بإعجاب الملايين.