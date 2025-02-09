الثقافة تختتم فعاليات ورشة الريزن المجانية بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - أختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، فعاليات الورشة الفنية المجانية لتعليم فن الريزن والتي أقيمت لمدة ثلاثة أيام، بقصر ثقافة الإسماعيلية، في سياق خطط وبرامج وزارة الثقافة.

فعاليات الورشة الفنية المجانية لتعليم فن الريزن

و قدمت الورشة الفنانة ريم هشام، قامت خلالها بتعريف المشاركين بأساسيات هذا الفن وتقنياته، وشهد اليوم الأول مقدمة عن فن الريزن وأساسيات العمل به، وشمل اليوم الثاني التعريف بالخامات والأدوات المستخدمة، والنسب الصحيحة لخلط المواد، وطرق حماية الأعمال.

التطبيق العملي

أما اليوم الثالث، فشهد تطبيقا عمليا على تقنيات صب الريزن بشكل صحيح، باستخدام الألوان المتنوعة، مثل البجمنت، المايكا، والألوان الكحولية.

و أسفرت الورشة عن تقديم إبداعات مميزة للمشاركين، شملت تصميم شيالات للكعك والبسكويت، ساعات حائط، ميداليات، دلايات، قوالب، وكوسترات، وذلك بمشاركة جمعية خريجات الجامعة.

و أقيمت الورشة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وقدمها فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، برئاسة عبير الرشيدي، ضمن سلسلة الورش المتنوعة التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتعزيز المهارات الفنية والحرف اليدوية بأساليب إبداعية.