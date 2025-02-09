كاظم الساهر يشعل ليل أبو ظبي بحفل غنائي ساحر في مهرجان الشيخ زايد



القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم العراقي كاظم الساهر، مساء السبت 8 فبراير، حفلًا غنائيًا مميزًا في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد.

وكعادته، استطاع الساهر أن يأسر قلوب جمهوره بأدائه المبدع وأغانيه التي تحمل بصمته الخاصة، وسط أجواء مليئة بالمشاعر والطرب الأصيل.

أغنيات تألقت في الحفل



قدم كاظم الساهر خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه التي امتزجت فيها الذكريات الكلاسيكية بالإبداعات الحديثة، حيث شدا بأغنيات مثل تسألي، يا قلب، صغير وملعب، يا ساكنة حينا، أنا وليلى، إلى جانب مجموعة من أعماله التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، مرددين كلماته بكل شغف.

عودة قوية بألبوم جديد بعد غياب 8 سنوات



يأتي هذا الحفل بعد فترة قصيرة من طرح كاظم الساهر لألبومه الجديد مع الحب، الذي صدر في فبراير 2024، ويضم 13 أغنية رومانسية من ألحانه وغنائه، ليشكل عودة قوية له بعد غياب دام 8 سنوات منذ إصدار ألبومه السابق كتاب الحب عام 2016. ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات المميزة مثل يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا.

انطلاقة الألبوم بأغنية "يا وفية"



استهل القيصر مشواره مع الألبوم الجديد بإطلاق أولى أغنياته يا وفية في شهر يناير الماضي، ليكون بمثابة مقدمة رائعة لما يحمله الألبوم من مشاعر وألحان حالمة.

وواصل بعدها طرح بقية الأغاني، حيث اختار أن يكشف عنها تدريجيًا وصولًا إلى عيد الحب، ما زاد من حماس الجمهور وترقبه لكل جديد يقدمه.

بهذا الألبوم، يؤكد كاظم الساهر مجددًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي، حيث استطاع أن يجمع بين الأصالة والتجديد، ليظل صوته ونغمه منبرًا للحب والموسيقى الراقية.