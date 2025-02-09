نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سد يا ماما".. أغنية جديدة لأمينة تجمعها بالشاعر عمرو قطب وتعد مفاجأة فنية في عيد الفطر! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة فنية جديدة، تستعد المطربة الشعبية أمينة لإطلاق أغنيتها المنتظرة "سد يا ماما"، التي تجمعها بالشاعر عمرو قطب في تعاون فني غير تقليدي.

و الأغنية المنتظرة، التي تُعد بمثابة نقلة نوعية في مشوار أمينة الفني، من ألحان حسين زكريا وتوزيع نوار البحيري، ومن المقرر طرحها في عيد الفطر المقبل لتكون مفاجأة خاصة لجمهورها.

عمرو قطب، الذي كتب كلمات الأغنية، عبر عن سعادته بالتعاون مع أمينة، مؤكدًا أنها أغنية مبتكرة ومختلفة تمامًا عن كل ما قدّمته سابقًا.

وأضاف أنه يراهن على نجاح الأغنية التي ستكون نقلة جديدة في مسيرتها، حيث تحمل طابعًا مميزًا يعكس روحًا جديدة وتوجهًا فنيًا مختلفًا.

أمينة التي كانت قد اعتادت على تقديم أغانٍ شعبية ذات طابع طربي شعبي، اختارت في هذه المرة التجديد والتنوع لتقديم عمل فني يميزها عن أعمالها السابقة. وكانت آخر أغنياتها "كاريزما" التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، حيث شاركها في الغناء الفنان إسلام شندي، وحقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر منصات الإنترنت.

كما طرحت أغنية أخرى بعنوان "كل سنة وأنت خاين"، التي حققت أيضًا مشاهدات عالية، وكانت بمثابة حديث الشارع بفضل كلماتها اللاذعة وأدائها المميز.

و من المقرر أن تكون "سد يا ماما" واحدة من الأغانِي الأكثر تميزًا في عيد الفطر المقبل، حيث ستجمع بين الكلمات القوية والألحان الجديدة التي تواكب الذوق العام، مع لمسة شعبية أصيلة.

ومع هذه التعاونات الفنية الجديدة، يبدو أن أمينة على موعد مع خطوة كبيرة في مسيرتها الفنية، ما يجعل الجميع في انتظار هذه الأغنية التي يتوقع أن تكون حديث الساحة الفنية في الفترة المقبلة.