 بسمة بوسيل تجيب لأول مرة عن إمكانية عودتها لتامر حسني تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن إمكانية عودتها لطليقها الفنان تامر حسني.وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها في برنامج عن إقرأ المزيد

تحدثت الفنانة بسمة بوسيل عن إمكانية عودتها لطليقها الفنان تامر حسني.
وقالت بسمة بوسيل خلال لقائها في برنامج "عندي سؤال" من تقديم محمد قيس: الطلاق بعد كبير أن تدوق طعم أنك تعيش لوحدك، أنا بنصح أصحابي اللي عايزين يطلقوا عشان عندهم مشاكل انفصلوا لو لقيتوا نفسكم في الانفصال مرتاحين اتطلقوا".
وتابعت بسمة بوسيل: "الطلاق في الزمن اللي إحنا فيه دا مفيهوش رجوع، 3 والكلام دا انساه، دلوقتي اللي بيطلق مبيرجعش مستحيل بيبقى في بعد كبير بتبقوا غرب عن بعض".
وعن فكرة الرجوع لتامر حسني قالت بسمة بوسيل: "الرجوع بيبقى ليه بوادر أنا ماشفتهاش، لما بيبقى في رجوع بيبقى في مشاعر بين الاتنين ومش بعاد عن بعض، لما اتنين بيبقوا بيطلقوا وهما عايزين يرجعوا بيبقوا مظبطين نفسهم أن فيه طريقة للطلاق بيبقى فيه خيط للرجعة، أنا بالنسبة ليا أنا وتامر مش بنفكر نرجع لبعض والكلام اللي على النت مش عارفة مين اللي بيطلعه، لكن زي ما قال تامر في ناس بتحاول يصلحوا ما بينا، بيتكلموا الطبيعي ومش فاهمين حاجة في العلاقة ما بينا".
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