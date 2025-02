نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندريك لامار يغزو السوبر بول بقصة موسيقية لا مثيل لها.. عرض ينتظر أن يغير قواعد اللعبة! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة ينتظرها الملايين من عشاقه، يُحضر نجم الهيب هوب العالمي كندريك لامار لعرضه المرتقب في السوبر بول LIX يوم الأحد المقبل، حيث يستعد لتقديم أداء أسطوري في واحدة من أكبر المناسبات الرياضية في العالم. بعد فوزه بخمس جوائز غرامي في العام الماضي، بما في ذلك "أفضل أغنية" و"أفضل تسجيل" لعام 2024 عن أغنيته الشهيرة "Not Like Us"، يعتبر هذا العرض محط أنظار الجميع، لا سيما بعد النجاح الساحق الذي حققه لامار في صناعة الموسيقى.

لكن ما يميز هذا العرض هو النهج الفني الذي سيقدمه لامار: "السرد القصصي". ففي مؤتمر صحفي نادر أُقيم مع Apple Music يوم الخميس، تحدث لامار عن رؤيته لهذا العرض قائلًا: "لطالما كانت الموسيقى بالنسبة لي وسيلة لسرد القصص، وهذا هو ما سأقدمه لجمهوري. في كل أعمالي، كانت القصة جزءًا أساسيًا، وهذه المرة سأحضر معها عنصر جديد من خلال السوبر بول."

بالنسبة لعشاق كندريك لامار، العرض سيكون أكثر من مجرد حفل موسيقي، بل فرصة للاستماع إلى أغنيته المثيرة للجدل "Not Like Us"، التي كانت محور معركة راب حامية بينه وبين نجم الراب دريك، ولكنها تطورت إلى قضية قانونية معقدة تناولت أبعادًا أعمق من مجرد صراع موسيقي. الأغنية التي تناولت قضايا ثقافية واجتماعية كبيرة أصبحت حديث الساعة في الولايات المتحدة، مما جعلها تتجاوز كونها مجرد عمل فني، لتصبح جزءًا من محادثات أوسع عن المبادئ والقيم في المجتمع الأمريكي.

وفي تصريحاتها، أوضحت ليا ستيفنسون، محامية الترفيه في شركة MGL Law، أن "Not Like Us" أصبحت أكثر من مجرد أغنية راب، بل صوتًا ثقافيًا يعكس توجهات ومعتقدات جيل كامل. وقالت: "الأغنية لم تكن مجرد معركة بين نجمين، بل أصبحت جزءًا من الحوار الوطني حول كيف نرى أنفسنا والمبادئ التي نؤمن بها."

ومع استعداد كندريك لامار للظهور على مسرح السوبر بول أمام ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، يترقب الجمهور عرضًا يجمع بين فنيته الرفيعة، وأسلوبه الفريد في سرد القصص، وإيقاعه الذي لا يُضاهى. يبدو أن السوبر بول لهذا العام سيشهد لحظة فارقة في تاريخ الموسيقى، مع عرض لن يُنسى بسهولة.

وبذلك، يستعد لامار ليس فقط لترك بصمة موسيقية، بل أيضًا لتقديم تجربة ثقافية وفنية من نوع آخر، وهو ما يجعل من عرضه في السوبر بول حدثًا فنيًا عالميًا.