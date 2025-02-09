نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تتصدر التريند بعد تعليقها الغامض على حذف أغنياتها وسط دعم جماهيري واسع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة السورية أصالة نصري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها الغامض الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، في أول رد فعل لها بعد حذف أغنيتها الشهيرة "60 دقيقة حياة"، والتي تعود ملكيتها إلى طليقها المخرج طارق العريان.

وكتبت أصالة في تغريدتها المثيرة للجدل:"الأمانة لا تتجزأ، والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغل ولا يظلم، والعكس صحيح."

هذا التعليق أشعل التفاعل بين جمهورها، الذين اعتبروه إشارة واضحة إلى طارق العريان، متهمينه باستغلال حقوقها الفنية. وانهالت التعليقات الداعمة لأصالة، حيث قال أحد المتابعين: "لا يهمك، صوتك موجود وسنسمع لك أجمل الألبومات دائمًا!"، بينما علّق آخر: "إذا على الأغاني القديمة، فإحنا منزلينها على الجوال، ومش بحاجة لليوتيوب!"

طارق العريان يوضح أسباب حذف الأغاني

من جانبه، أصدر طارق العريان بيانًا رسميًا عبر مكتبه الإعلامي، كشف فيه الأسباب الحقيقية وراء حذف الأغنية من يوتيوب، مؤكدًا أنه استعاد حقوقه الإنتاجية بعد تقديم مستندات رسمية تثبت ملكيته للعمل.

وأضاف العريان أنه حاول على مدار خمس سنوات حل النزاعات الفنية بشكل ودي، لكن دون جدوى، ما دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقه في إنتاج وتوزيع الأغاني. وأوضح أن حذف "60 دقيقة حياة" ليس سوى البداية، إذ يعتزم المطالبة بحقوقه في العديد من الأعمال الأخرى، مثل "خانات الذكريات"،

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أصالة تتجاهل الأزمة وتستعد لأعمال جديدة

رغم الجدل الكبير، لم تُظهر أصالة انزعاجها بشكل واضح، بل أكدت مصادر مقربة منها أنها تُحضّر حاليًا لألبوم غنائي جديد، ومن المتوقع أن تعلن عن تفاصيله قريبًا.

هذا التفاعل الجماهيري الكبير يثبت مكانة أصالة القوية، ويؤكد أن جمهورها سيظل داعمًا لها رغم أي تحديات قانونية أو إنتاجية تواجهها.