ياسمين عبد العزيز تعود بـ "وتقابل حبيب".. دراما الخيانة والانتقام تشعل المنافسة في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة ياسمين عبد العزيز لخوض سباق دراما رمضان 2025 بمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي يحمل مزيجًا من الرومانسية، الخيانة، والانتقام، ليكون واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم.

المسلسل يجمع ياسمين عبد العزيز مع النجم كريم فهمي، في تعاون جديد بعد نجاحهما في "ونحب تاني ليه"، بينما يشاركهما البطولة كل من خالد سليم ونيكول سابا في أدوار محورية تزيد من حدة الصراعات الدرامية داخل العمل.

قصة مشوّقة تضع ياسمين في قلب أزمة عاطفية معقدة

تجسد ياسمين شخصية "ليل الحسيني"، التي تعيش حياة زوجية مستقرة مع "يوسف" (خالد سليم)، إلى أن تكتشف زواجه السري من "رقية العسكري" (نيكول سابا)، مما يدفعها إلى اتخاذ قرارات مصيرية تغير مجرى حياتها تمامًا. ومع تصاعد الأحداث، تدخل "ليل" في صراعات عاطفية ومواقف غير متوقعة، مما يجعلها تتقابل مع "حبيب" الذي يعيد ترتيب أولوياتها من جديد.

دراما قوية ومفاجآت في انتظار الجمهور

المسلسل يضم نخبة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، منة عرفة، بسنت شوقي، محمود ياسين جونيور، وإنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز.. نجمة تحافظ على الصدارة

تأتي عودة ياسمين عبد العزيز بعد غيابها عن رمضان الماضي، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار" الذي حصد نجاحًا كبيرًا في 2023. ومن المعروف أن ياسمين تملك قاعدة جماهيرية واسعة بفضل اختياراتها الفنية المتنوعة بين الدراما الاجتماعية والكوميديا، مما يجعل أعمالها دائمًا في صدارة المشاهدات.

هل يكسر "وتقابل حبيب" التوقعات؟

مع الإعلان عن المسلسل، بدأت التكهنات حول نجاحه، خاصة أن قصته تحمل طابعًا مثيرًا يمزج بين المشاعر المتضاربة، الخيانة، والحب، وهو ما يثير فضول الجمهور لمعرفة كيف ستتعامل "ليل" مع قلبها المجروح.

فهل سيكون "وتقابل حبيب" الحصان الأسود في سباق دراما رمضان 2025؟ وهل تستطيع ياسمين عبد العزيز أن تخطف الأضواء مجددًا؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف عن الإجابة.