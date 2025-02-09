ضياء عبد الخالق يروج لمسلسله الرمضاني "قهوة المحطة" عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان ضياء عبد الخالق، متابعيه على منصة إنستجرام، الملصق الدعائي لمسلسله الجديد "قهوة المحطة"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025. وظهر عبد الخالق في الصورة بإطلالة صارمة، تعكس طبيعة الشخصية التي يجسدها في العمل، حيث ارتدى معطفًا داكن اللون، مع ملامح جادة توحي بالغموض والتشويق.

وأرفق عبد الخالق الصورة بأسماء صنّاع المسلسل، حيث كتب: "عبد الرحيم كمال، إسلام خيري"، في إشارة إلى الكاتب والمخرج اللذين يقفان خلف هذا العمل الدرامي. كما تفاعل الجمهور مع المنشور بشكل واسع، حيث حصل على آلاف الإعجابات والتعليقات التي أبدت حماسًا للمسلسل، خاصة مع مشاركة شركة "سينرجي" في إنتاجه، والتي تعد واحدة من أبرز شركات الإنتاج في الدراما المصرية.

ويعد مسلسل "قهوة المحطة" من الأعمال المنتظرة خلال الموسم الرمضاني، خاصة أنه يأتي من تأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، المعروف بأعماله التي تجمع بين الدراما الاجتماعية والعمق الفلسفي، وإخراج إسلام خيري، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة.

ومن المتوقع أن يضم المسلسل نخبة من نجوم الدراما المصرية، وسيتم الكشف باقي أبطاله خلال الفترة المقبلة. ولم تتضح بعد تفاصيل القصة، إلا أن الملصق الدعائي يوحي بأجواء درامية مشوقة تدور داخل أحد المقاهي، ما يثير فضول المشاهدين حول الحبكة الدرامية التي سيقدمها العمل.

يذكر أن ضياء عبد الخالق يعد من أبرز الفنانين الذين تميزوا بتقديم أدوار الشر والغموض في السينما والدراما المصرية، ويمتلك سجلًا حافلًا بالأعمال المميزة التي نالت إشادة الجمهور والنقاد.