لهذا السبب.... بسمة بوسيل تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل قائمة التريند على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول مواصفات شريك حياتها المستقبلي، والتي كشفت عنها خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "عندي السؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة المشهد.

"عايزة حد يخاف ربنا".. بسمة بوسيل تكشف عن شروط الارتباط

خلال اللقاء، تحدثت بسمة بوسيل بصراحة عن رؤيتها للحياة الزوجية، مؤكدةً أنها لا تفكر حاليًا في الارتباط، ولكنها تحمل مواصفات واضحة لشريك حياتها المستقبلي. وقالت:"أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، لكن لو قررت أرتبط، لازم يكون شخص قريب من ربنا، مش متدين جدًا بس يكون بيصلي، وبيخاف ربنا في تصرفاته، لأنه هو ده أساس كل حاجة".

كما أوضحت أنها تبحث عن شريك حياة داعم لأحلامها وطموحاتها، مضيفة:

"أنا شخصية بتحب الحياة، ولو في يوم صحيت الصبح وقلتله عايزة أسافر اليابان، أو أزور أهلي في المغرب، أو أسجل أغنية في الأستوديو، أحب يكون متفهم ويساندني في قراراتي".

تصريحات بسمة تشعل السوشيال ميديا

تصريحات بسمة بوسيل لم تمر مرور الكرام، حيث أثارت جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

البعض أبدى إعجابه بصراحتها ورؤيتها للحياة الزوجية، فيما رأى آخرون أنها تضع شروطًا صعبة قد تعيق ارتباطها مستقبلاً.

وتحولت عبارات مثل "بسمة بوسيل" و"شروط بسمة للزواج"إلى الأكثر تداولًا على تويتر، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أنها تعبر عن وجهة نظرها الشخصية، ومن يعتبر أن تصريحاتها تحمل تناقضات.

هل تعود بسمة بوسيل إلى تامر حسني؟

في سياق آخر، زادت التكهنات حول احتمالية عودة بسمة بوسيل إلى زوجها السابق تامر حسني، خاصة بعد أن ألمح الأخير إلى وجود محاولات للصلح بينهما. حيث كتب عبر خاصية "ستوري" على إنستجرام:"لو في أي كلام عن رجوعي لبسمة، فهو مش شائعات.. في ناس بتحاول تصلح بينا، وربنا يكتب الخير للجميع".

هذا التصريح أثار حالة من الجدل بين متابعي الثنائي، فبينما يرى البعض أن علاقتهما لم تنتهِ بعد، يعتقد آخرون أن عودتهما أصبحت شبه مستحيلة، خاصة في ظل التصريحات المتضاربة من الطرفين.

بسمة بوسيل في صدارة المشهد الفني

على الصعيد الفني، تستعد بسمة بوسيل لطرح مشروع غنائي جديد،

وكانت قد حققت نجاحًا كبيرًا بأحدث أعمالها الغنائية، مما عزز من شعبيتها مجددًا في الوسط الفني.

مع استمرار تصدر اسمها التريند، تبقى التساؤلات مطروحة حول حياتها الشخصية والفنية، فهل تكون تصريحاتها الأخيرة بداية لمرحلة جديدة في حياتها، أم أنها مجرد حديث عابر أثار ضجة مؤقتة؟