عادل أدهم.. "برنس السينما" الذي جعل الشر فنًا وترك بصمته في ذاكرة الأجيال

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عادل أدهم، أحد أعمدة السينما المصرية، وصاحب الأدوار التي حوّلت الشر إلى فن، حتى أصبح علامة فارقة في تاريخ الشاشة الفضية. رغم مرور 29 عامًا على رحيله، لا تزال شخصياته تثير الإعجاب، وإفيهاته تتردد على ألسنة الجمهور وكأنها نُطقت بالأمس.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن أبرز المحطات الفنية لـ عادل أدهم

من راقص إلى "فتوة" السينما

لم يكن طريق عادل أدهم إلى النجومية تقليديًا؛ فالبداية لم تكن في التمثيل، بل في عالم الرقص، حيث تأثر بالنجم أنور وجدي وبدأ مسيرته راقصًا، قبل أن يكتشف أن السينما تحتاج منه إلى أكثر من مجرد حركات إيقاعية، فقرر تغيير مساره تمامًا ليصبح أحد أعمدة التمثيل في مصر.

الشرير الذي أحبّه الجمهور

عرفه الجمهور بشخصيات تحمل من القسوة والدهاء ما يكفي لجعل المشاهد يتمنى سقوطه، لكنه في الوقت نفسه كان قادرًا على خطف التعاطف، في مزيج نادر من الكاريزما والإبداع. من "المرأة التي غلبت الشيطان"، إلى "بذور الشيطان" و"الشيطان يعظ"، استطاع أن يرسم الشر بأسلوب لا يُنسى، فأصبح الشرير الأكثر تميزًا وجاذبية على الشاشة.

"البرنس" وصاحب الإفيهات الخالدة

لم تكن قوة أدهم في الأداء فقط، بل في الطريقة التي كان يلقي بها كلماته، ما جعل إفيهاته جزءًا من ذاكرة السينما المصرية. فلا يزال الجمهور يردد جملته الشهيرة في فيلم "الفرن": "هنرقص دنس… يا روح أمك"، أو عبارته في "الشيطان يعظ": "شعر ولا دقن.. يا روح أمك".

كما كان السيجار والشيشة رفيقين دائمين له في أدواره، مما أضاف له طابعًا خاصًا جعله مختلفًا عن غيره من النجوم.

قصة الحب التي أنهت لقب "أشهر عازب"

رغم شهرته الكبيرة، ظل عادل أدهم حتى السبعينيات دون زواج، مما جعله يُلقب بـ"أشهر عازب في الوسط الفني". كان يرى في الحب فلسفة خاصة، ورفض التسرع في الزواج، إلى أن التقى بالسيدة لمياء السحراوي، التي تصغره بـ25 عامًا، وجمعته بها قصة حب انتهت بالزواج، لكنه لم يُرزق بأطفال.

تكريمات مستحقة لمسيرة استثنائية

نال عادل أدهم العديد من الجوائز التي أكدت قيمته الفنية، منها جائزة من الهيئة العامة للسينما، وأخرى من الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، كما كُرم في مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 1994، وحصل على جائزة في مهرجان الفيلم العربي بلوس أنجلوس.

رحيله وخلوده في ذاكرة السينما

في 9 فبراير 1996، أسدل الستار على حياة هذا النجم الاستثنائي، بعدما توفي في مستشفى الجلاء العسكري عن عمر ناهز 67 عامًا. لكنه لم يرحل عن قلوب محبيه، فشخصياته باقية، وأداؤه لا يزال يُدرّس في فن التمثيل.

"برنس السينما" الذي لم يكرر نفسه.. ولا تكرر بعده

لم يكن عادل أدهم مجرد ممثل، بل كان مدرسة قائمة بذاتها، استطاع أن يخلق لنفسه مساحة خاصة لم يستطع أحد الاقتراب منها بعد رحيله. سيظل اسمه محفورًا في تاريخ السينما المصرية، كواحد من أكثر نجومها قدرة على التلاعب بالمشاعر، وتحويل أدوار الشر إلى أعمال فنية خالدة.