سارة درزاوي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية وصورة من حفل زفافهما

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت الفنانة المصرية سارة درزاوي بعيد ميلاد زوجها برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة رومانسية من حفل زفافهما، ظهرت فيها بفستان زفاف أنيق من الدانتيل الأبيض، وهي تمسك بيد زوجها في مشهد مليء بالمشاعر الدافئة.

وأرفقت درزاوي الصورة بتعليق عاطفي، قالت فيه: "كل سنة وأنت طيب يا فرحة عمري.. كل سنة وأنت طيب يا زوجي"، مرفقة كلماتها بقلوب ورموز تعبيرية تعكس فرحتها وسعادتها بهذه المناسبة.

الصورة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها التعليقات المهنئة والداعية لهما بالسعادة والحب الدائم. ومن بين المعلقين كانت الفنانة بدرية طلبة، التي أبدت إعجابها بالصورة وتمنت لهما حياة زوجية مليئة بالسعادة.

يُذكر أن سارة درزاوي بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في عروض "مسرح مصر"، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا خاصًا في قلوب الجمهور بفضل خفة ظلها وأدائها المتميز.