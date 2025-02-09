حلمي عبدالباقي يكشف عن كواليس أحدث أعماله الغنائية "كفاية جراح"

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن كواليس احدث اعماله الغنائية "كفاية جراح"، خلال مداخلة هاتفية مع ريهام الصيرفي في برنامجها الوان البلد الذي يعرض علي قناة صدي البلد 2.

حلمي عبدالباقي يكشف كواليس احدث أعماله الغنائية "كفاية جراح"

وقال حلمي عبدالباقي: " اغنية كفاية جراح مقربة لقلبي لإنه ا جاءت بعد شوقه وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجسمي قشعر من كومنتات الجمهور وحبهم للاغنية، ودخلت الاغنية جوايا منذ سماعي لكلماتها لاني احب الدراما اكثر وشعرت إنه ا تمس مشاعر الناس وتحدثت عن احاسيسهم ".

نجاح اغنية" كفاية جراح"

واضاف حلمي عبدالباقي:" لم اصدق كمية التفاعل علي اغنية كفاية جراح، والناس محتاجه تسمع فن بجد وتسمع كلمه لطيفة، ومن اظرف التعليقات التي جاءت علي الاغنية "الله يخربيت احساسسك" وهذا سعادني جدا وشعرت بنجاح الاغنية "

اعمال حلمي عبدالباقي القادمة

واختتم حلمي عبدالباقي: " انا مقصر جدا في حق نفسي وقررت في سنة 2025 اني سأهتم بحلمي عبد الباقي كمغني واقوم بعمل الكثير من الاغاني لان العمل النقابي اخذني من جمهوري وبوعد جمهوري ببداية كويسة وهعمل مرة أو اتنين سينجل حتي اشعر اني عدة لقاعدتي الجماهيرية التي كانت من قبل"