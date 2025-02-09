نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "وحيد في المنزل" لـ سامح حسين تحقق نجاحًا كبير في أول عروضها بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" للفنان سامح حسين نجاحًا كبيرًا في أول أيام عرضها بدبي، حيث رفعت ‏لافتة "كامل العدد" منذ الليلة الأولى. ‏



مدة عرض مسرحية “وحيد في المنزل”

وتستمر المسرحية الكوميدية الاجتماعية "وحيد في المنزل" ‏في العرض لمدة ثلاثة أيام على مسرح باخرة الملكة إليزابيث ‏، وسط ‏إقبال جماهيري واسع وإشادة نقدية بأداء فريق العمل.‏

قصة مسرحية “وحيد في المنزل”

تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي، متناولةً قضية التفكك الأسري في المجتمع بأسلوب يجمع بين التراجيديا ‏والكوميديا، مما جعلها تحظى بتفاعل كبير من الجمهور.‏

ابطال مسرحية “وحيد في المنزل”

يضم العرض نخبة من النجوم، على رأسهم سامح حسين، إيمان غنيم، عبد المنعم رياض، محمد يوركا، محمد مصطفى تيكا، باسم ‏سليمان، سهيلة الأنور، ومن تأليف وإخراج عمرو حسن.‏

تفاصيل مسرحية “وحيد في المنزل”

حملت مسرحية "وحيد في المنزل" ‏تصميمات الديكور والأزياء توقيع أحمد شربي، فيما جاءت الموسيقى والألحان من إبداع زياد ‏هجرس، والأشعار المميزة للشاعر طارق علي، مع توزيع موسيقي مصطفى حافظ، كما تولى أحمد نور تصميم البوستر والتصوير، ‏وأشرف على إدارة الإنتاج ميدو، بينما قام بالإخراج المنفذ أشرف عمرو، والمساعد حسن علي، تحت إشراف عام محمد عادل أبو ‏حجازي وإنتاج الموفق.‏

يُذكر أن هذه التجربة المسرحية تمثل مزيجًا فريدًا من الكوميديا والدراما والرومانسية، مما يجعلها عرضًا استثنائيًا يلامس قلوب ‏الجماهير في دبي.‏