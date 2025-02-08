بسمة بوسيل تحسم أمر رجوعها لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن إمكانية عودتها لزوجها السابق الفنان تامر حسني، موضحةً أن المقربين منهم يحاولون الإصلاح بينهما، خلال في تصريحات لبرنامج «عندي السؤال»، والذي يقدمه الإعلامي محمد قيس.

وقالت بوسيل: “طلاق ما فيه رجعة أنا، الزمن ده اللي بيتطلق ما بيرجعش أنا وتامر مبنفكرش نرجع لبعض، وكل اللي بيتقال على الإنترنت معرفش مين اللي بيطلعه، وفيه ناس فعلا بيحاولوا يصلحوا ما بينا زي ما تامر قال”.

وكان قد كشف الفنان تامر حسني في وقت سابق عن حقيقة عودته لبسمة بوسيل، حيث أكد أن عودتهما ليس شائعات، وهناك شخصيات يحاولون الإصلاح بينهما.

وكتب تامر، عبر حسابه على انستجرام نشر ستوري نصها: "لو في أي كلام تردد عن رجوعي لبسمة فهي مش شائعات.. بالفعل في ولاد حلال بيحاولوا يصلحوا الموضوع ما بينا وكتر ألف خيرهم وربنا يقدم الخير".