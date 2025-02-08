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"جهّزوا نفسكم لرحلة ومغامرة مثيرة مع الكابتن".. منصة Watch it تروج لمسلسل "الكابتن"

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  • "جهّزوا نفسكم لرحلة ومغامرة مثيرة مع الكابتن".. منصة Watch it تروج لمسلسل "الكابتن" 1/2
  • "جهّزوا نفسكم لرحلة ومغامرة مثيرة مع الكابتن".. منصة Watch it تروج لمسلسل "الكابتن" 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل النجم أكرم حسني، عن تصوير مسلسل "الكابتن" تمهيدًا لعرضه ضمن المارثون الرمضاني الدرامي 2025، وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الصور الأولى من كواليس المسلسل.

 

وتواصل منصة Watch it  للترويج للمسلسل، حيث نشرت برومو العمل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، معلقة: “جهّزوا نفسكم لرحلة ومغامرة مثيرة مع الكابتن حسام عز الدين في مسلسل الكابتن في رمضان حصريًا على WATCHIT”.

 

وظهر في الصور أبطال العمل وهم أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبدالوهاب بالإضافة إلى مخرج معتز التوني والمنتج كريم أبوذكري، وغلبت على الكواليس أجواء البهجة والفرح بين أبطال وصناع المسلسل.

 

تفاصيل مسلسل الكابتن

 

مسلسل الكابتن، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يقدم أكرم حسني خلاله شخصية كابتن طيار يمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث، فيما تظهر آية سماحة بشخصية خطيبته بالعمل.

 

أبطال مسلسل الكابتن مع أكرم حسني

 

والمسلسل من المقرر عرضه في 15 حلقة، ومن بطولة أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، رحمة أحمد، أحمد عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، وعمر شرقي، والعمل من قصة أيمن الشايب، تأليف عمرو الدالي، إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري شركة K- Media Production.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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