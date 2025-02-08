"هروب العوضي".. أبرز تفاصيل مسلسل "فهد البطل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان أحمد العوضي خلال الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل فهد البطل، يشهد العمل هروب العوضي بعدما شهد على وفاة والده في صغره حين كان يبلغ من العمر 7 سنوات، بعدما دفع عمه بقتل والده نظرا لإسناد جدهم العمودية لهم في الصعيد، وينتقل للعيش مع أطفال الشوارع حتى يتم إيداعه في الإصلاحية، وبعد خروجه منها يتبناه رجل طيب، وتتغير حياته رأسا على عقب.

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.



أبطال فهد البطل



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.