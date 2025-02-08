تامر عاشور وويجز يردان على رسالة أحمد سعد الراقية في حفل ألبوم "حبيبنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنّان المصريّ، أحمد سعد، بنجاح ألبومه الجديد “حبيبنا”، من انتاج شركة مزيكا، بحضور زوجته علياء بسيوني وعدد كبير من زملائه الفنّانين وصناع الألبوم.

وفي لقاءه مع موقع “بصراحة” اللبناني أشار أحمد سعد، إلى أنّ إصدار الألبومات الغنائيّة في وقت متقارب لا يؤثّر بين الفنّانين، بل على العكس، مشيرًا إلى أنّ أفضل فترة يتمّ فيها إطلاق الألبوم هي الفترة التي يطلق فيها عمرو دياب ألبومه مثلًا، لأنّ الجمهور يحبّ جميع الألبومات ويُعطيها حقّها وتحدث عن منافسته للفنان تامر عاشور وقال أن هذا يصب في مصلحة الجمهور وجود أكثر من ألبوم قوي وهنأ أحمد سعد تامر عاشور على ألبومه خلال الحفل، كما شكر أحمد سعد، ويجز على مشاركته في الحفل وجميع الحاضرين.

من جانبه، أكّد تامر عاشور خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد عزالدين عبر "بصراحة" اللبناني أنّ أحمد سعد، فنّان رائع وكبير ويستحق كل شيء جميل وتمنّى له النجاح قائلًا: “ألف مبروك لأحمد وهو فنان كبير ويستاهل كل حاجة حلوة ودائمًا يا رب منوّر الدنيا”.

من جانبه شكر ويجز، أحمد سعد على التّحيّة التي قدّمها له على المسرح.