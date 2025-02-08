تعرف على قنوات عرض «شهادة معاملة أطفال» رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد هنيدي في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل «شهادة معاملة أطفال»، وازدادت عمليات البحث عن قنوات عرض المسلسل.

قنوات عرض مسلسل شهادة معاملة أطفال

من المقرر أن تذاع حلقات مسلسل شهادة معاملة أطفال خلال شهر رمضان عبر القنوات والمنصات التالية:( قناة «cbc»، قناة «dmc»، قناة «ON»، قناة «الحياة»، منصة «watch it»).

أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال

وتدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال في إطار كوميدي، حول محمد هنيدي الذي يلعب دور محامٍ يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا، ليجد تغيرات كثيرة في المجتمع من حوله، مما يضعه أمام تحديات ومواقف طريفة.

ابطال مسلسل «شهادة معاملة أطفال»

ويضم مسلسل شهادة معاملة أطفال عدد من الفنانين أبرزهم: هنا شيحة، سامي مغاوري، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج جمال العدل.

أحدث أعمال الفنان محمد هنيدي

ومن ناحية اخري، ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «الجواهرجي»، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا حول جواهرجي يواجه المشاكل بسبب زوجته وتصرفاتها غير المنطقية، والفيلم فيلم من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيرى، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي كل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

آخر مسلسلات محمد هنيدي

كان آخر مسلسلات محمد هنيدي هو مسلسل «أرض النفاق» الذي تعاون من خلاله مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحداثه حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاقا للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.