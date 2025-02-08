نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. منة شلبي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة منة شلبي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما كشفت حقيقة زواجها السري، خلال لقائها ببرنامج «لانا والنجوم» المذاع على «سكاي نيوز بالعربية».

سبب تصدر منة شلبي التريند

ردت منة شلبي على شائعات زواجها السري التي تم تداولها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لا تهتم بتلك الشائعات تمامًا، مؤكدة أنها شائعات زواجها لا أساس لها من الصحة.

منة شلبي ترد علي شائعات زواجها السري

وقالت منة شلبي: «لقيت مكتوب زواج أسطوري وإني اتجوزت في السر، لكني مبهتمش بأي حاجة تتقال، لحد مالقيت أبويا بيقولي إيه ده، وده اللي خلاني أرد وأقول أنه كله كلام غير صحيح، إزاي يتقال كده أنا معرفش، معرفش خيال مين اللي مريض، وإزاي اتقال كده».

آخر أعمال منة شلبي

وكان اخر اعمال منة شلبي هو فيلم «الهوى سلطان»، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشاركها البطولة أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، تدور احداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف أنها تتحول بسبب الهوي، من خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة شلبي خلال أحداث العمل.

كما شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «تغيير جو»، وتكون العمل من 15 حلقة، وشارك فيه كل من: إياد نصار، صالح بكري، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، سعيد سرحان، شيرين، نبيل علي ماهر، محمود قابيل، أحمد سعيد، إنجي علي، وغيرهم، وهو من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف منى الشيمي.