نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. سيد رجب يكشف أسرارا عن بداية مسيرته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان سيد رجب أسرارا في بداية مسيرته الفنية، كما أكد عدم حبه للقب نجم، وتحدث عن أقرب أدواره إلى قلبه، وذلك خلال حلقته في، برنامج ضيفي، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة الشرق نيوز.

سيد رجب يتحدث عن بدايته

وقال سيد: كنت أقدم العديد من المسرحيات قبل الشهرة، وكان الهدف منها أن نقدم مسرحا وتمثيلا جيد، وفكرة النجومية لم تكن موجودة لدي أو لدى غيري، دلوقتي مش بحب لما بيقولوا النجم الكبير سيد رجب، لأن أنا مش نجم ولا حاجة، أنا ممثل وأفتخر أني ممثل فقط.

واختتم سيد: أحب الأدوار لقلبي هي التي تبتعد عن الواقع، فمثلًا في مسلسل موجة جارة كنت ألعب دور قواد، وبالتأكيد هو دور لا يرتبط بي في حياتي الطبيعية، ولكن تجسيدي له كان لمجرد استعراض أحد نماذج المجتمع الموجودة.

أحدث أعمال سيد رجب

ومن ناحية أخرى، يشارك سيد رجب في الموسم الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل الغاوي مع أحمد مكي، والعمل يدور في إطار اجتماعي شعبي جديد على مكي، ويشارك في بطولته عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، وتامر شلتوت، ومن تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

كما يشارك سيد رجب في فيلم الست مع منى زكي، ويلعب دور والد أم كلثوم، الشيخ إبراهيم البلتاجي، ويتناول الفيلم أسرار جديدة في حياة كوكب الشرق، ومن المقرر تحديد موعد عرضه قريبًا، ويشارك البطولة أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، مع عدد من ضيوف الشرف منهم كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.