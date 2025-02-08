تفاصيل شخصية سلوى عثمان في حكيم باشا رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة سلوي عثمان في مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

شخصية سلوي عثمان في حكيم باشا رمضان 2025

وطرحت منصة واتشات عبر صفحتها علي موقع انستجرام، البوستر الفردي لشخصية سلوي عثمان بمسلسل “حكيم باشا”، وظهرت سلوي عثمان على بوستر المسلسل بالزي الصعيدي.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ويضم مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حكيم باشا

ويناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة، يدخل مصطفى في مشكلة أمام منذر رياحنة، مما يخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية، ويتكون مسلسل حكيم باشا من 30 حلقة.

اخر اعمال سلوي عثمان

وكان اخر اعمال سلوي عثمان هو مسلسل حق عرب، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.