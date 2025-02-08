نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا يظهر أحمد صيام في حكيم باشا رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد صيام في مسلسل حكيم باشا بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

هكذا يظهر احمد صيام في حكيم باشا رمضان 2025

وطرحت منصة واتش ات عبر صفحتها على موقع إنستجرام، بوستر النجم أحمد صيام، من مسلسل حكيم باشا، والذي ظهر من خلاله بالجلباب الصعيدي

وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة: "رحلة كلها إثارة وتشويق هتبدأ قريب مع أحمد صيام في مسلسل حكيم باشا في رمضان".

قصة مسلسل حكيم باشا

وتدور أحداث مسلسل حكيم باشا في إطار تشويقي حول تاجر آثار يجسد دوره «مصطفى شعبان»، يدخل في مشكلة أمام منذر رياحنة، مما يخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية، ويتكون مسلسل حكيم باشا من 30 حلقة.

أبطال مسلسل حكيم باشا

ويضم مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

آخر أعمال أحمد صيام

وكان آخر أعمال أحمد صيام هو مسلسل حق عرب، في بطولته عدد من نجوم الفن المصري، أبرزهم: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

ودارت أحداث في إطار شعبي أكشن من خلال الصراع بين أبطال العمل، مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسي في إطار شعبي، حيث يتعرض خلالها العوضي لبعض المواقف التي تغير مجرى حياته، خاصة بعد إنقاذه مالك المصنع «رياض الخولي» من حادث.