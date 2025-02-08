تامر حسني يصل الرياض استعدادًا لحفل بطولة الجولف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 فبراير 2025 05:29 مساءً - وصل الفنان تامر حسني، صباح اليوم السبت 8 فبراير، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لحفله الليلة، في بطولة الجولف هناك.

ونشرت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني، في الرياض، مقطع فيديو يرصد لحظة وصوله إلى المطار واستقباله بالورود فور وصوله.

أحدث أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، وإخراج تامر حسني.

أغاني تامر حسني

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد.

أعمال تامر حسني

يُصوّر تامر حسني حاليا، فيلمه الجديد "ري ستارت"، الذي يشاركه فيه كل من محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.