نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دراما رمضان 2025.. جاسيكا حسام الدين تروج لمسلسل "منتهي الصلاحية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة جاسيكا حسام الدين بوستر منفرد لمسلسل منتهي الصلاحية المقرر عرضه في رمضان 2025.

و كتبت جاسيكا حسام الدين على حسابها الرسمي علي انستجرام " فرح، مسلسل منتهي الصلاحية

مسلسل منتهي الصلاحية ينتمي لمسلسلات ال 15 حلقة ويعرض في رمضان 2025.

مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، محمود الليثي، حسن مالك، جاسيكا حسام الدين، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي.

آخر أعمال جاسيكا حسام الدين

يذكر أن آخر أعمال جاسيكا حسام الدين كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

أحداث مسلسل "برغم القانون"





يدور مسلسل "برغم القانون" في دراما إجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

