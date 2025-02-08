انت الأن تتابع خبر هدى المفتي تستعرض رشاقتها بجامبسوت ضيق من Dolce & Gabbana والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خطفت الممثلة المصرية هدى المفتي، أنظار متابعيها من خلال مقطع فيديو، أظهرت من خلاله جمالها و انوثتها، فكانت ترتدي جامبسوت أسود ضيق ذات أكمام طويلة من Dolce & Gabbana، إستعرضت من خلاله رشاقتها، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهر جمال ملامح وجهها.



وكانت إحتفلت هدى المفتي بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة، من خلال مجموعة صور، ظهرت فيها وهي تمسك قالب حلوى بيدها، مرتديةً فستاناً أسود ضيقاً وطويلاً، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقتها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً.

وعلقت هدى على المنشور قائلة: "6 ديسمبر، أنا أحب اليدين. إنها السمة الأكثر وضوحًا في الشخص، بصرف النظر عن العينين . من خلال النظر إلى يدي شخص ما، يمكنك تحديد مقدار الحياة التي عاشها، وأنواع الوظائف التي شغلها، وما هي مواهبه، وكيف يشعر...على أي حال، لا شيء مهم، أردت فقط مشاركة إحدى أفكاري معك اليوم. أتمنى لك كل التوفيق، دائمًا، أنت حقًا ولكن ليس حقًا أنت".