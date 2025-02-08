نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض القاهرة الدولي للكتاب 56 يحقق أرقامًا قياسية ومشاركات عربية متميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 التي أُقيمت خلال الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025 تحت شعار “اقرأ… في البدء كان الكلمة”، أرقامًا غير مسبوقة في عدد الزوار والمشاركات الدولية والمبيعات. شهد المعرض هذا العام مشاركة 80 دولة وأكثر من 6،150 عارضًا و1،345 ناشرًا، ليصبح الأكبر في تاريخه من حيث التنوع الثقافي والمحتوى الفكري المقدم للجمهور. كما تجاوزت مبيعات قطاعات وزارة الثقافة المصرية للنشر 500،000 نسخة من الكتب، مدفوعةً بإقبال جماهيري كبير، خاصة على جناح الكتب المخفضة الذي استُحدث هذا العام.

جانب الفعاليات

الإقبال الجماهيري:

انعكس الإقبال الجماهيري على نوعية الكتب الأكثر مبيعًا، حيث تصدرت العناوين التاريخية مثل “خالد بن الوليد”، “صلاح الدين الأيوبي”،قوائم المبيعات، إلى جانب كتب مثل “تاريخ الشرق الأوسط الحديث”، “المغول والعالم الإسلامي”، و”التنوير”. كما شهدت سلسلة “قيمي التربوية” الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا واسعًا من الجمهور.

في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، كانت سلسلة “قيمي التربوية” وكتب “خالد بن الوليد”، “آسية بنت مزاحم”، و”السيرة الهلالية” ضمن الأكثر مبيعًا. أما جناح المركز القومي للترجمة فقد سجلت كتب مثل “تاريخ الشرق الأوسط الحديث”، “المغول والعالم الإسلامي”، و”سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان” مبيعات مرتفعة. شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض أكثر من 165 عنوانًا جديدًا، وكان من بين الأكثر مبيعًا أعمال عباس محمود العقاد، و”هكذا تكلم زرادشت” لـ نيتشه. في دار الكتب والوثائق القومية، كانت الكتب الأكثر طلبًا تشمل “السلوك في معرفة دول الملوك”، “ديوان المتنبي”، و”كليلة ودمنة”.

مشاركات عربية في الدورة الـ 56:

كما شهدت الدورة مشاركات عربية كبيرة، حيث شهد الجناح العُماني ضيف شرف المعرض لأول مرة عرضًا لأوائل المطبوعات العُمانية التي طُبعت في مصر، إلى جانب تجربة الواقع الافتراضي المعزز التي أتاحت للزوار استكشاف الفنون العُمانية التقليدية المدرجة على قائمة اليونسكو، مثل فن البرعة والخنجر العُماني.

وجاءت مشاركة دولة فلسطين هذا العام الأكبر والأكثر تفاعلًا داخل المعرض، حيث تم تنظيم 47 فعالية ثقافية وفكرية، شملت عروضًا لأعمال الكتاب والفنانين الفلسطينيين، وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني وسط حضور جماهيري كبير. استقطب الجناح الرسمي لدولة فلسطين اهتمام الزوار من مختلف الجنسيات، حيث تم عرض كتب حول القدس، اللاجئين، الأسرى، والجغرافيا السياسية. كما نظمت سفارة فلسطين بالقاهرة برنامج “لقاء مع كاتب” الذي تضمن 15 جلسة تفاعلية مع أدباء كتبوا عن القضية الفلسطينية.

جانب الفعاليات

كما قدمت وزارة الثقافة السعودية جناحًا متميزا ضم أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، إلى جانب مبادرات لدعم الترجمة والنشر الرقمي. وشهد الجناح تفاعلًا كبيرًا من خلال العروض الرقمية التي مكّنت الزوار من استكشاف التراث السعودي عبر تقنيات الواقع المعزز. كما تم توقيع عدة اتفاقيات ثقافية لتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.

شاركت الإمارات العربية المتحدة بجناح متميز ضم عددًا من المؤسسات الثقافية الكبرى، مثل هيئة الشارقة للكتاب، والأرشيف الوطني الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. وقدمت هيئة الشارقة للكتاب برنامجًا ثقافيًا حافلًا، تضمن ندوات وجلسات حوارية حول المشهد الثقافي العربي ودور الشارقة في دعم صناعة النشر. كما تم استعراض أبرز الجوائز التي ترعاها الإمارة، مثل جائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة ترجمان لدعم الترجمة.

أما دولة قطر فقد شاركت عبر جناح خاص ضم مؤسسات ثقافية بارزة، منها وزارة الثقافة القطرية، ومركز قطر للتراث، ودار كتارا للنشر. وقدّم الجناح إصدارات أدبية وثقافية تناولت تاريخ قطر وتراثها الأدبي، كما احتضن فعاليات أدبية ناقشت قضايا الترجمة والنشر، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون ثقافي مع المؤسسات المصرية لتعزيز العلاقات الفكرية بين البلدين.

وشاركت مملكة البحرين بجناح متميز عرض أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية، وسلّط الضوء على جهود هيئة البحرين للثقافة والآثار في الحفاظ على التراث البحريني والترويج للثقافة العربية. كما شهد الجناح جلسات نقاشية حول الأدب الخليجي المعاصر، ولقاءات مع كتّاب ومثقفين بحرينيين قدموا قراءات من أحدث أعمالهم الأدبية.