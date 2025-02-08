نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجم الهندي سونو سود مطلوب للمحاكمة بأمر قضائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة دلهي مذكرة اعتقال ضد النجم سونو سود بتهمة الاحتيال بقيمة 10 ملايين روبية هندية، تخطي الممثل استدعاء المحكمة لأول مرة مما دفع إلى اتخاذ إجراء قضائي يجب تنفيذ الأمر أو تبريره بحلول 10 فبراير 2025، عندما يكون من المقرر عقد جلسة الاستماع التالية.

منشور سونو سود:

وقد عبر سونو سود عن استيائه من الأمر من خلال حسابه الشخصي على منصة أكس قائلا: أحتاج إلى توضيح أن الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي مبالغ فيها للغاية.

وأضاف سونو سود: لتوضيح الأمور تم استدعاؤنا كشهود من قبل المحكمة الموقرة في لوديانا بمسألة تتعلق بطرف ثالث ليس لدينا أي ارتباط به أو انتماء إليه، ولقد استجاب محامونا، وفي 10 فبراير 2025، سنصدر بيانًا يوضح عدم مشاركتنا في الأمر.

وتابع سونو سود: نحن لسنا سفراء للعلامة التجارية ولا نرتبط بأي شكل من الأشكال هذا مجرد اهتمام إعلامي غير ضروري لجذب الأنظار من المحزن أن يصبح المشاهير أهدافًا سهلة سنتخذ إجراءات صارمة في هذا الأمر.