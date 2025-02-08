نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود: سعيد بردود الأفعال على منتصر فى "صفحه بيضا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بردود الأفعال عن دوره في مسلسل "صفحة بيضا" والذى يعتبر التعاون الرابع بيينه الفنانة حنان مطاوع، وأكد نور أن حنان مطاوع "وش السعد عليه" وأنهما يمتلكان كيمياء فنية خاصة بهما تصل للمشاهد.

تصريحات نور محمود:

وأضاف شخصية منتصر من الشخصيات الغنية جدا بالنسبة لأي ممثل بسبب التحولات الدرامية التي ستظهر في باقي الحلقات، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج المخرج الموهوب أحمد حسن الذى استمتعت بالعمل معه.

مشاركة نور محمود في السباق الرمضاني:

ومن جانب آخر أوشك الفنان نور محمود على الانتهاء من تصوير مسلسل "في لحظة" والذى يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وبطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين ونجلاء بدر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي ويقدم من خلاله الفنان نور دور رجل أعمال تربطه علاقة صداقة ببطل العمل أحمد فهمي.

تفاصيل مسلسل صفحة بيضة:

ويذكر أن ويضم مسلسل صفحة بيضا بطولة كلا من: حنان مطاوع، مها نصار، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، حنان يوسف، حسن العدل وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي درامي تشويقي، حول شخصية دكتورة في الجامعة، ولكنها تتعرض لاتهامات تجبرها على الهروب وتعيش مع سيدة غريبة وذلك بعد العثور عليها أمام المنزل، وتواجه الشخصية العديد من المشاكل والصراعات التي تحاول مواجهتها والتغلب عليها، المسلسل مكون من 30 حلقة.