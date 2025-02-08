انت الأن تتابع خبر يسرا اللوزي تكشف كواليس مسلسل المداح 5 أسطورة العهد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة يسرا اللوزى عن كثير من كواليس مسلسل المداح 5 أسطورة العهد، الذي تشارك من خلاله فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، والذي سيكون مفاجأة للجمهور .

حيث قالت الفنانة يسرا اللوزى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن كواليس مسلسل المداح 5 أسطورة العهد بأنها ممتعة للغاية، وأنها فى الجزء الخامس تواصل تقديم شخصية تاج التى قدمتها فى الجزء الرابع وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور.

وتابعت يسرا اللوزى حديثها قائلة إن تفاصيل الشخصية لن تتغير كثيرا ولكن الأحداث هى التى ستتغير: «الحقيقة استمتعت بالعمل مع الفنان حمادة هلال وكل فريق العمل، لأنه عمل مهم وحقق نجاح كبير على الأرض وفي الشارع».

مسلسل المداح 5 أسطورة العهد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم حمادة هلال وغادة عادل ويسرا اللوزى وهبة مجدى ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد سمير فرج.